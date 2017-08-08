От генпрокуратуры, СК и ФСБ потребовали возбудить дело против судьи Хахалевой

Член рабочей группы комиссии по выявлению нарушений земельного законодательства и прав фермеров при губернаторе Краснодарского края Елена Дрюкова, а также еще семеро крестьян и предпринимателей региона потребовали проверить члена президиума Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву на предмет совершения мошенничества и в случае подтверждения информации возбудить дело.

Как рассказала Дрюкова «Новой газете», обращение направлено на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Юрия Чайки, директора ФСБ Александра Бортникова, председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, руководителя администрации президента Антона Вайно, а также председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Собеседница утверждает, что Хахалева стала федеральным судьей Динского районного суда Краснодарского края, сдав в уполномоченные органы, в том числе администрацию президента России, поддельный диплом за номером РВ № 523043 по специальности «юриспруденция» Тбилисского государственного университета.

По словам Дрюковой, диплом Хахалевой этот вуз не выдавал. Она ссылается на ответ Тбилисского государственного университета СМИ, в котором говорится, что Хахалева никогда не обучалась в этом вузе, а диплом не соответствует учебному заведению.

«Ее диплом поддельный, купленный. Она ни разу не подтвердила и не опровергла это. Теперь в СМИ появились сведения, что в 2001 году она якобы вообще потеряла все дипломы», — сказала Дрюкова «Новой газете».

Сама Хахалева ранее заявила СМИ, что стала судьей не по грузинскому диплому, а на основании диплома Кубанского государственного аграрного университета.

Однако Дрюкова заявляет, что Хахалева «окончила краснодарский институт ровно через два или три месяца после того, как стала судьей. То есть на тот момент, когда она становилась судьей в Динском районе, она не имела образования, кроме грузинского».

Ранее председатель Краснодарского совет судей Владимир Кисляк сообщил СМИ, что совет начал проверку о высшем образовании Хахалевой. В совете ждут ответа из Тбилисского государственного университета о том, получала ли Хахалева диплом или нет.

Результаты проверки расходов свадьбы показали, что она обошлась не в 2 млн долларов, а в 5 млн рублей, добавил Кисляк. Он также опроверг информацию о том, что свадьбу оплатила Елена Хахалева. По его словам, заказчиком выступал ее бывший муж Роберт Хахалев.

Напомним, судья Елена Хахалева привлекла внимание СМИ после публикации видео со свадьбы ее дочери с участием известных музыкантов, в частности, Николая Баскова, Валерия Меладзе и Иосифа Кобзона. Судья назвала эту публикацию местью за то, что она «не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение».