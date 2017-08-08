Власти Сочи призвали ограничить доступ в национальный парк из-за пожаров

Мэр города Сочи рекомендовал временно ограничить доступ в национальный парк, так как в городе действует режим особой пожароопасности. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Необходимо вести круглосуточный мониторинг, объезжать территории, общаться с жителями, напоминать о недопустимости разведения костров, сжигания травы», — говорится в сообщении.

По словам сотрудника пресс-службы, в городе необходимо также создать штаб по борьбе с жарой и вести контроль за поливом растений.

По официальной информации, с 8 по 11 августа в предгорьях и низких горах города-курорта ожидается пожароопасность 4 класса.

Отметим, что Сочинский национальный парк был создан в 1983 году для сохранения природных комплексов Черноморского побережья Кавказа, порядка 94% парка занимают горные леса.

Внимание СМИ нацпарк привлек после того, как его возглавила племянница вице-премьера Дмитрия Рогозина Дарья Филиппов, а экс-директор Николай Пеньковский был уволен. Минприроды сообщило , что в отношении Пеньковского ведется ведомственная проверка, а Филиппова будет временно руководить парком до ее окончания.

Позже полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов направил письмо министру Минприроды Сергею Донскому, в котором заявил, что «считает нецелесообразным» назначение на должность директора нацпарка Сочи Дарьи Филипповой.

В свою очередь, Филиппова заявила о «давлении СМИ» на нее.

Максим Прошкин