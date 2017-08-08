Военная прокуратура: сообщения об издевательствах в роте почетного караула в Волгограде не подтвердились

Военная прокуратура Волгоградского гарнизона завершила проверку в роте почетного караула, которая входит в состав воинской части № 22220 в Волгограде. Об этом «Новой газете» сообщил военный прокурор Волгоградского гарнизона Михаил Аскоченский.

«Факты физического насилия и истязаний не подтвердились. Вместе с тем от одного из военнослужащих этой роты получено заявление о привлечении к уголовной ответственности лиц в связи с возможным хищением у него имущества», — заявил он.

Аскоченский отметил, что проверка военной прокуратурой проводилась «максимально открыто и гласно», «совместно с командованием, медицинской службой и правозащитной организацией „Материнское право“».

Заявление военнослужащего передано в военно-следственный отдел по Волгоградскому гарнизону. По нему следствие проводит доследственную проверку.

Напомним, правозащитная организации «Материнское право» обратилась в военную прокуратуру с просьбой проверить информацию об издевательствах и вымогательствах в роте почетного караула, которая входит в состав воинской части № 22220.

Матери военнослужащих рассказали, что «у солдат вымогают деньги (…) истязают морально и физически тех, кто не сдает деньги на всякие поборы».