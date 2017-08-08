Нескольких сотрудников МВД уволили после перестрелки в Мособлсуде

Несколько сотрудников МВД Московской области уволили после перестрелки в Московском областном суде 1 августа, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

За нарушения уволены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУМВД России по Московской области, а также заместитель командира взвода подразделения.

«Кроме того, дисциплинарные взыскания — предупреждения о неполном служебном соответствии — наложены на заместителя командира взвода, двух заместителей командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, начальника управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Московской области, его заместителя и начальника отдела указанного подразделения», — добавила Ирина Волк.

Глава Росгвардии Виктор Золотов ранее заявил, что конвойные грубо нарушили инструкции при доставке фигурантов дела о «банде ГТА». Два конвоира зашли в лифт с пятью арестантами, а должны были вести их по лестнице. Кроме этого, наручники на подозреваемых были надеты спереди, что позволило избавиться от них и напасть конвоиров.

Напомним, днем 1 августа в здании Мособлсуда произошла перестрелка между членами «банды ГТА» и сотрудниками правоохранительных органов. Это произошло после судебного заседания.

На конвойных напали Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов. Последний — брат предполагаемого лидера группировки Ибайдулло Субханова, которого убили при задержании в 2014 году.

Во время перестрелки Мамадчонова, Мирзошарипов и Субханова убили, Хасанов и Гулямов были ранены.

В официальных сообщениях Следственного комитета и МВД не говорилось о попытке подсудимых взять конвоиров в заложники.

СК возбудил уголовное дело по статьям «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «хищение оружия» и «покушение на побег из-под стражи», но не «захват заложников».