Суд в Киеве продлил арест российскому военнослужащему Одинцову

Киевский суд принял решение о продлении сроков ареста российскому военнослужащему Максиму Одинцову, задержанного СБУ на границе с Крымом, до 6 октября, сообщает РИА Новости.

Украинская сторона предъявила обвинение по статьям «государственная измена» и «дезертирство». Максимальное наказание по этим статьям — 15 и 12 лет соответственно.

Одинцов своей вины не признает.

Напомним, 21 ноября СБУ подтвердила задержание на границе с Крымом двух российских военных — прапорщика Максима Одинцова и младшего сержант контрактной службы Александра Баранова.

По словам представителя СБУ Елены Гитлянской, военнослужащие «изменили присяге и пошли служить в Российской Федерации на оккупированной территории Крыма».

Позднее «Новой газете» стало известно, что на момент поступления на службу в армию России военнослужащие не находились под украинской присягой.

По мнению Минобороны России, СБУ незаконно задержала и вывезла на территорию Украины российских военнослужащих.

«Считаем данные действия украинских спецслужб в отношении российских граждан очередной грубой провокацией и требуем их немедленного возвращения на территорию Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве.

Максим Прошкин