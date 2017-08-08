«Яндекс» назвал сонники и молитвы самыми популярными утренними запросами в московском метро

«Яндекс» опубликовал результаты исследования о том, какие запросы с мобильных устройств, подключенных к сети Wi-Fi метро, делают москвичи. Выяснилось, что популярность некоторых тем в течение дня меняется. Так, в утренний час пик пользователи московского метро чаще всего ищут в интернете сонники и молитвы.

«В первой половине дня преобладают запросы со словами „как доехать“, „как добраться“ и различными адресами, причем особенно часто ищут дорогу в суды, музеи и торговые центры. По пути с работы пользователи уже начинают мысленно готовить ужин — или искать, где его заказать. С 22 до 23 часов домой возвращаются театралы, а с 23 до полуночи — футбольные болельщики. Перед самым закрытием метро люди ищут расписание ночных автобусов», — рассказали в компании.

Больше всего в метро делают запросов по теме информационных технологий. Много запросов — про транспорт и досуг: по пути люди выбирают, где провести время, и спрашивают, как добраться в разные места.

Меньше всего москвичи в метро ищут порно и интимные услуги. «Очевидно, пользователи стесняются соседей по вагону», — отметили в «Яндексе». Также из метро поступает заметно меньше запросов про кино, дачу и кроссворды.

В «Яндексе» также обратили внимание на то, что количество поисковых запросов в течение дня соответствует загруженности метро.

«С часу ночи до пяти утра метрополитен закрыт, и в это время оттуда приходят единичные запросы — скорее всего, их задают работники подземки», — предположили в компании.

Количество запросов резко возрастает после открытия метро, а также в утренний и вечерний часы пик — с 7:40 до 9:40 и с 17:20 до 19:50. При этом самый большой пик запросов отмечается в промежутках с 8:00 до 9:00 и с 18:20 до 18:50.

«В эти интервалы запросов становится в два раза больше, чем в среднем, — видимо, это как раз то время, в которое рекомендуется воздерживаться от поездок», — добавили в «Яндексе».

Исследование проводилось с 1 марта по 30 апреля этого года. Всего было изучено было 18,5 миллиона запросов. 99,2% из них заданы с мобильных устройств — смартфонов и планшетов.

Ежедневно «Яндекс» отвечает на 300 тысяч поисковых запросов от 150 тысяч пользователей, подключенных к сети Wi-Fi сети метро.