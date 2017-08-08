Около 50 заключенных пожаловались на избиение в красноярской колонии

В красноярской колонии №31 48 заключенных пожаловались на избиение, сообщается на сайте «Территория пыток».

По информации организации, 22 человека обратились с заявлением в Следственный комитет России.

Согласно обращениям, сотрудники колонии избивали осужденных во время досмотра в ЕПКТ, куда людей помещали после прибытия.

«Осужденные указывают, что их избивали на приготовленном заранее матраце, для удушения использовали пакет, противогаз или просто душили одеждой или тряпками, сматывали веревками и скотчем руки и ноги, связанных поднимали и бросали об пол», — говорится в сообщении.

В организации настаивают, что сотрудники колонии «прыгали» по заключенным, давили ногами и коленями лицо, голову, шею, выкручивали руки и ноги.

«По словам некоторых осужденных, им в нос заливали воду или окунали головой в ведро с водой и половой тряпкой. Двое утверждали, что после избиения им «предлагали» есть кашу и при этом хвалить сотрудников за вкусную кашу или кричать в свой адрес оскорбления. Кроме избиений, по словам осужденных, зачастую сотрудники угрожают насильственными действиями сексуального характера», — следует из сообщения «Территории пыток».

Представители ОНК добавляют, что заключенные жаловались на условия содержания, а так же на то, что сотрудники колонии распыляли слезоточивый газ.

Правозащитники обратились в Генпрокуратуру, Следственный Комитет, к уполномоченным по правам человека в России и в крае, а также в Общественную палату.

Максим Прошкин