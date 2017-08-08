Более 33 миллионов «дальневосточных гектаров» появятся в Якутии

Поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре» откроют для участия в программе более 33,3 млн га в Якутии, сообщает Минвостокразвития.

Замминистра России по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев рассказал, что 11,6 млн га территорий будет открыто в рамках лицензий на природопользование и 21,7 млн — в рамках защитных лесов.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет территории, в рамках которых допускается предоставление земли в безвозмездное пользование по программе «Дальневосточный гектар».

Напомним, реализация программы началась с 1 июня 2016 года и разворачивалась в три этапа: сначала жители Дальнего Востока могли получить земли в отдельных муниципальных образованиях, позже им разрешили получить «гектар» на всей территории субъекта, а с 1 февраля этого года принять участие в программе может любой россиянин. За один день россияне подали 2,5 тысячи заявок на получение участка на Дальнем Востоке.

Согласно информации с сайта надальнийвосток.рф, число поданных заявок за весь период почти достигло ста тысяч. Однако количество одобренных заявок составляет чуть меньше четверти: 26,4 тысяч земельных участков отдано в пользование.

Алина Пинчук