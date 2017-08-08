Новая газета

Суд отложил заседание по делу «банды ГТА»

Общество

Московский областной суд отложил слушания по делу «банды ГТА» на 22 августа.

«В отсутствии двух обвиняемых, которые, по информации Следственного комитета, находятся в больницах, куда поступили 1 августа с огнестрельными ранениями, принимать решение по делу невозможно, поэтому я откладываю заседание», — цитирует судью Наталию Валикову Интерфакс.

Ранее журналисты сообщали из здания суда, что членов «банды ГТА» конвоируют по отдельности усиленным конвоем судебных приставов. Усиление мер безопасности связано с инцидентом в Мособлсуде 1 августа.

Напомним, днем 1 августа в здании Мособлсуда произошла перестрелка между членами «банды ГТА» и сотрудниками правоохранительных органов. Это произошло после судебного заседания. 

На конвойных напали Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов. Последний — брат предполагаемого лидера группировки Ибайдулло Субханова, которого убили при задержании в 2014 году.

Во время перестрелки Мамадчонова, Мирзошарипов и Субханова убили, Хасанов и Гулямов были ранены.

Позднее стало известно, что конвойные грубо нарушили инструкции при доставке фигурантов дела о «банде ГТА». Два конвоира зашли в лифт с пятью арестантами, а должны были вести их по лестнице. Кроме этого, наручники на подозреваемых были надеты спереди, что позволило избавиться от них и напасть конвоиров.

Сергей Лебеденко 

Теги:
нападение, банда gta, суды
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera