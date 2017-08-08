Суд отложил заседание по делу «банды ГТА»

Московский областной суд отложил слушания по делу «банды ГТА» на 22 августа.

«В отсутствии двух обвиняемых, которые, по информации Следственного комитета, находятся в больницах, куда поступили 1 августа с огнестрельными ранениями, принимать решение по делу невозможно, поэтому я откладываю заседание», — цитирует судью Наталию Валикову Интерфакс.

Ранее журналисты сообщали из здания суда, что членов «банды ГТА» конвоируют по отдельности усиленным конвоем судебных приставов. Усиление мер безопасности связано с инцидентом в Мособлсуде 1 августа.

Напомним, днем 1 августа в здании Мособлсуда произошла перестрелка между членами «банды ГТА» и сотрудниками правоохранительных органов. Это произошло после судебного заседания.

На конвойных напали Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов. Последний — брат предполагаемого лидера группировки Ибайдулло Субханова, которого убили при задержании в 2014 году.

Во время перестрелки Мамадчонова, Мирзошарипов и Субханова убили, Хасанов и Гулямов были ранены.

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Позднее стало известно, что конвойные грубо нарушили инструкции при доставке фигурантов дела о «банде ГТА». Два конвоира зашли в лифт с пятью арестантами, а должны были вести их по лестнице. Кроме этого, наручники на подозреваемых были надеты спереди, что позволило избавиться от них и напасть конвоиров.

Сергей Лебеденко