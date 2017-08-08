Суд отклонил жалобу Белых на продление ареста

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Кировской области, которого обвиняют в получении взятки, сообщает ТАСС.

«Апелляционную жалобу защиты Белых отклонить», — заключил судю

Ранее Защита бывшего губернатора Кировской области обратилась к администрации СИЗО «Лефортово», где содержится Белых, с просьбой оказать ему необходимую медицинскую помощь из-за ухудшения состояния здоровья.

Напомним, Никиту Белых арестовали в июне 2016 года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Белых получил взятки на общую сумму 400 тысяч евро за действия в пользу взяткодателя и контролируемых им предприятий «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Никита Белых свою вину отрицает.

Позднее в отношении Никиты Белых возбудили еще одно дело о взятке по статье 290 УК РФ. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Эдуарда Ларицкого.

Адвокаты предлагали назначить домашний арест или выпустить Белых под залог 10 миллионов рублей.

Максим Прошкин