«ВКонтакте» объявила о поддержке криптовалюты и технологии блокчейн

«ВКонтакте» поддержит криптовалюту и технологию блокчейн, рассказали «Новой газете» в пресс-службе социальной сети.

Там пояснили, что снимут ограничения на рекламу бирж, блокчейн-сервисы, обучающие площадки и СМИ, которые посвящены биткоинам и майнингу.

Читайте также Глава Сбербанка предложил обучать технологии блокчейн в вузах

При этом реклама записей, которые содержат неподкрепленные гарантии «быстрого и пассивного заработка» или нарушают правила размещения рекламных объявлений «ВКонтакте», будет отклонена, отметили в пресс-службе.

«Наша команда верит в принципы максимальной открытости и защищенности, на которых построена технология блокчейн», — заявил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

В пресс-службе соцсети также отметили, что в этом году пользователи «ВКонтакте» намного чаще обсуждают тему криптовалют.

«За 12 месяцев количество упоминаний слова „биткоин“ в публичных записях и комментариях увеличилось на 148%, „криптовалюта“ — на 347%, „майнинг“ — 244%, „блокчейн“ — 468%, „ethereum“ — 385%. На тематические сообщества „ВКонтакте“ о криптовалютах и майнинге подписано свыше миллиона человек», — рассказали в пресс-службе.

Читайте также Почему игры в блокчейн не сделают нашу страну привлекательной для лидеров цифровой экономики

Напомним, ранее «ВКонтакте» объявила о поддержке фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Тогда в пресс-службе заявили, что соцсеть считает своим долгом дать пользователям максимум объективной информации о фильме, чтобы позволить им составить собственное мнение.