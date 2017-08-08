«Роснефть» выделила охваченной массовыми протестами Венесуэле аванс на 6 млрд долларов

Суммарный размер предоплаты «Роснефти» по поставкам нефти Венесуэле составили около 6 млрд долларов, сказал представитель компании, передает ТАСС.

Согласно словам представителя «Роснефти», около 0,3 млрд долларов составляют проценты.

«На сегодня погашение основного долга составило $743 млн, погашение процентов - $489 млн. Окончательное погашение мы ожидаем в виде поставок нефти и нефтепродуктов, которые идут строго по графику», — говорится в сообщении.

В компании ожидают, что полное погашение произойдет до конца 2019 года, никаких новых предоплат пока не планируется.

Напомним, «Роснефть» в апреле 2017 года выдала венесуэльской PDVSA аванс на сумму более $1 млрд в рамках контракта на поставку нефти. В 2016 г. "Роснефть" выдала PDVSA несколько авансов на общую сумму около $1,5 млрд в рамках контракта на поставку нефти.

В Венесуэле уже четыре месяца подряд идут беспрецедентные по своим масштабам акции протеста оппозиции против режима Николаса Мадуро. В ходе уличных столкновений уже более сотни погибших.

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Максим Прошкин