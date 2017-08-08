Рост расходов россиян вдвое превысил инфляцию

Расходы россиян за семь месяцев увеличились на 8,1%, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Это более чем вдвое превосходит размер накопленной за период официальной инфляции в 3,9%.

Исследователи отметили, что обычно в июле повседневные расходы россиян показывали положительную динамику из-за спадов в июне. Однако в этом году этого не случилось: расходы россиян в июне не сокращались, а в июле опять выросли.

Как заметили аналитики, потребители использовали акции и скидки, поэтому оставляли на кассах магазинов в среднем меньшие суммы. Однако общие расходы выросли из-за частоты походов в магазин в поисках выгодных предложений.

В апреле этого года повседневные расходы россиян достигли минимума за пять лет, упав на 9%. Для сравнения, в кризисном 2015 году падение повседневных расходов составило 5,8%. Исследователи «Ромира» тогда связывали это с тем, что россияне стали реже ходить в магазины.

В конце июля совет директоров Центрального Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых. На тот момент эксперты отмечали, что краткосрочные инфляционные риски снизились. В то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются.

Алина Пинчук