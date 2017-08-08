Суд рассмотрит иск о банкротстве застройщика ЖК «Родники»

Арбитражный суд Московской области 9 августа рассмотрит решение о возможности применения параграфа 7 главы 9 закона «О Банкротстве» в процедуре банкротства застройщика ЖК «Родники».

Ранее суд ввел процедуру банкротства в отношении ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», которое течение пяти лет компания откладывает окончание строительства четырех многоэтажек в поселке Родники. Однако тогда суд не принял во внимание статус объекта банкротства, а именно то, что «Мособлинжстрой Девелопмент» является застройщиком, у которого есть обязательства перед дольщиками.

В случае применения правила параграфа 7, дольщики «Родников» автоматически будут признаны кредиторами третьей очереди (после сотрудников компании и госорганов). В противном случае, долги перед дольщиками могут быть включены судом в реестр имущественных требований в общем порядке. Люди опасаются, что в этом случае суд может принять решение о замене квартир на денежные выплаты. Учитывая солидную сумму долга застройщика перед банками (2,5 млрд рублей), денег дольщикам может просто не достаться.

«Мособлжилстрой Девелопмент» начала строительство ЖК «Родники» с одного 17-этажного дома на 240 квартир в 2012 году. В декабре 2014 компания получила разрешение на строительство еще трех многоэтажек в Родниках. Согласно замерам министерства строительного комплекса Московской области, в 2015 первое здание было готово на 95%. С тех пор работы не двигаются с места. Почти готовый дом окружен забором. В графиках планируемых работ за 2015-2017 гг. перечислены одни и те же мероприятия. Меняются только даты проведения.

Общая стоимость купленных в комплексе квартир составляет около 3 млрд рублей. При этом дольщики даже лишены возможности требовать у застройщика выплаты неустойки. В договорах долевого участия «Мособлжилстрой Девелопмент» указал лишь ориентировочный срок окончания строительных работ, в то время как закон «Об участии в долевом строительстве» предусматривает, что договор должен содержать точный срок передачи жилья собственнику.

Несмотря на несоответствие закону, договоры были оформлены в Управлении Росреестра по Московской области. Теперь суды отказывают дольщикам в выплате неустоек на том основании, что в договоре не прописаны конкретные сроки выполнения застройщиком его обязательств.

Разрешения на строительство ЖК выдавала администрация Раменского района Московской области. Первый заместитель главы администрации Николай Воробьев сообщил, что «Мособлжилстрой» на тот момент имел все необходимые документы, а проверять финансовую состоятельность и благонадежность застройщика администрация не имеет права.

За 2016-2017 гг. застройщик пережил четыре внеплановых проверки министерства строительного комплекса, которые не выявили нецелевого расходования средств. Проверки установили лишь, что застройщик не предоставлял в срок и в полном объеме документы и сведения о ходе строительства.

Генеральный директор «Мособлжилстрой Девелопмент» Алексей Воротников также руководит еще одной строительной компанией в Раменском районе — ООО «АРВ-Строй». Она также опаздывает с окончанием строительства двух домов в деревне Островцы.

Корреспонденту «Новой газеты» не удалось связаться с руководством «Мособлжилстроя». Менеджер по продажам утверждает, что руководство временно отсутствует на рабочем месте. Воротников прекратил общение с дольщиками.

Андрей Лаптев