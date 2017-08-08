Дадин пожаловался в ЕСПЧ из-за передачи СМИ записей с камер видеонаблюдения в колонии

Защита активиста Ильдара Дадина обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на передачу телеканалу РЕН ТВ записи с камер видеонаблюдения карельской колонии №7 в Сегеже. Об этом Интерфаксу рассказал адвокат активиста Николай Зборошенко.

Как пояснил Зборошенко, защита Дадина оспаривает нарушение российскими властями права на уважение частной и семейной жизни (статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и права на эффективное средство правовой защиты (13 статьи Конвенции применительно к 8 статье). Адвокат уточнил, что подал жалобу в ЕСПЧ 7 августа.

По словам Зборшенко, власти незаконно передали третьим лицам записи, сделанные с помощью видеокамер в колонии. Затем эти кадры оказались в распоряжении телеканалов ВГТРК и РЕН ТВ, а также газеты «Московский комсомолец», которые использовали их для создания своих материалов, отметил адвокат.

«Эти действия затрагивают право Дадина на уважение частной жизни, к которому относится право на изображение, поскольку записи попали в СМИ без его согласия», — пояснил Зборошенко.

В конце июня Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск активиста Ильдара Дадина, потребовавшего признать незаконными действия трех ведомств — ФСИН, СК и прокуратуры, из-за которых в распоряжении СМИ оказались видеозаписи из карельской ИК-7, где он отбывал наказание.

6 апреля Общественная коллегия по жалобам на прессу Совета по правам человека (СПЧ) назвала сюжеты РЕН-ТВ про Дадина пропагандой, нарушающей этику и нормы права.

Всего в Европейский суд по правам человека направлено полтора десятка жалоб от Дадина. В частности, жалоба на условия содержания в колонии, на пытки, по факту и условиям этапирования в Карелию и на Алтай. Жалобы находятся либо в процессе регистрации, либо зарегистрированы, либо уже рассматриваются судом.