Грузия осудила визит Владимира Путина в Абхазию

В МИД Грузии осудили визит президента России Владимира Путина в Абхазию, расценив это как «провокационные действия». Об этом говорится на сайте министерства.

В заявлении министерства сказано, что визит президента России на «оккупированную Абхазию грубо нарушает нормы международного права».

«МИД (Грузии, - ред.) призывает Россию прекратить провокационные действия против государственности Грузии и уважать территориальную целостность суверенного государства», — говорится в сообщении.

Грузинское внешнеполитическое ведомство «призывает международное сообщество дать должную оценку данным действиям Москвы и заставить Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства».

8 августа президент России Владимир Путин прибыл в Абхазию. Визит пришелся на девятую годовщину российско-грузинского вооруженного конфликта 2008 года, в результате которого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии.