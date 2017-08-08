Правительство Венгрии планирует вернуть в школы курс начальной военной подготовки

Кабинет министров Венгрии поручил министерству образования страны провести исследования и включить в учебную программу курс начальной военной подготовки (НВП). По мнению чиновников, детям со школьной скамьи необходимо прививать патриотические чувства и обязанность защищать родину.

Правительственные планы вызвали серьезную обеспокоенность у родителей и учительских профсоюзов, выступающих против нововведения, которое они расценивают как милитаризацию образования.

При этом Заместитель министра образования Золтан Маруша в беседе с венгерской прессой заметил, что в школьной программе вряд ли появиться отдельный предмет НВП. По словам замминистра, работа по патриотическому воспитанию школьников, скорее всего, будет проводиться в рамках других уроков. В физкультуру, например, включат элементы из армейской боевой подготовки, а на уроках пения и музыки будут разучивать патриотические песни, предположил замминистра. По его мнению, такая методика позволит повысить содержательность школьного образования, в частности поможет школьникам повысить уровень знаний истории и географии Венгрии.

Кроме того, венгерские власти намерены обучить школьников и молодежь владению стрелковым оружием. Для этого в стране до 2018 года будут сооружены 200-350 учебных стрельбищ.