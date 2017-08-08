Кадыров попросил Мединского запретить показ фильма «Матильда» в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров направил письмо главе министерства культуры России Владимиру Мединскому с просьбой запретить в регионе показ картины «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом со ссылкой на текст письма сообщает «Комсомольская правда».

«Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России», — говорится в послании.

В своем письме Кадыров отметил необходимость помнить историю, «почитать тех, кто сражался за нас» и «воспитывать молодое поколение в духе уважения к своей истории».

«Прошу вас исключить Чеченскую республику из прокатного удостоверения на показ фильма «Матильда», — заключил глава республики.

2 августа православные в ряде городов России вышли на молитвенное стояние против показа фильма Учителя.

В конце июля депутат Госдумы Наталья Поклонская собрала подписи 37 депутатов и 100 тысяч обращений граждан России против «Матильды» и в 13 коробках направила их в МВД, Генпрокуратуру и министерство культуры.

Ранее прокуратура обнаружила нарушение Уголовного кодекса в действиях противников «Матильды». Ведомство передало ГУ МВД по Москве документы для возбуждения уголовного дела против организации «Христианское государство — Святая Русь», которая разослало письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма.

В начале июля протоиерей Всеволод Чаплин предсказал гибель России после выхода фильма «Матильда». «Фильм “Матильда” непременно должен быть запрещен, потому что если он будет показан, Россия погибнет, и это будет справедливо в Божьих очах», — сказал он.