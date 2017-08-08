СМИ: ради строительства резиденции президента Узбекистана снесли «десятки домов»

При строительстве резиденции президента Узбекистана Шавката Мирзияева в селе «Байткурган» были снесены «десятки домов». Об этом сообщает радио «Озодлик» («Радио Свобода» в Узбекистане).

«Дома-то снесли, а новые пока не выделили. Люди говорят, что жаловались в администрацию, которая, с их слов, постоянно кормит их обещаниями», – рассказывает корреспондент издания.

В администрации Кибрайского района «Озодлику» рассказали, что владельцы домов, снесенных из-за строительства президентской резиденции, в качестве компенсации получат земельные участки с коттеджами. По словам сотрудника администрации, ключи от новых домов жителям вручат 1 сентября.

Как рассказал «Озодлику»​ инженер, принимавший участие в процессе выполнения внутриотделочных работ резиденции, в строительстве здания были использованы дорогие и эксклюзивные стройматериалы.

«При внутренней отделке резиденции были использованы привезенный из Аргентины голубой мрамор, один квадратный метр которого стоит 500 долларов, а также кристаллы Swarovski. Здание было украшено по самому последнему тренду дизайна», – рассказал инженер.

По словам собеседников издания, большие куски мрамора для строительства резиденции перевозили на вертолете.

24 июля состоялось торжественное открытие завершенной основной части резиденции, отмечают источники «Озодлика». В тот же день, по их словам, в резиденцию заехал президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.