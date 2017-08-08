На Украине задержали подозреваемых в хищении средств при строительстве стены на границе с Россией

На Украине задержали шестерых подозреваемых в растрате средств, выделенных на строительство стены на границе России с Украиной. Ущерб от их действий оценили в 16 миллионов гривен. Об этом говорится на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В сообщении НАБУ говорится, что среди задержанных — сотрудники пограничной службы страны и предприятий-подрядчиков. Их подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и в нецелевом использовании бюджетных средств в особо крупном размере или по предварительному сговору группой лиц.

Отмечается, что по делу проводятся обыски в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове.

Напомним, проект «Стена» был начат на Украине в 2015 году. Он предполагает строительство заграждений в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Также в июне стену на границе с Россией начала строить Литва. Забор на границе с Калининградской областью должен быть высотой 2 метра из металла, а также оборудован камерами ночного видения и датчиками движения.