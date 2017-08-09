Поклонская прокомментировала просьбу Кадырова не показывать «Матильду» в Чечне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила «Комсомольской правде», что давно знала о письме главы Чечни Рамзана Кадырова главе Минкультуры Владимиру Мединскому с просьбой не показывать фильм «Матильда» Алексея Учителя в республике. По ее словам, об этом Мединского просил не только Кадыров, но и главы других регионов.

«На фоне последних событий отмечу, что не только прокуроры Крыма слышат людей, которые бьются во все двери и стучатся во все инстанции. Народ просит, чтобы никто не ущемлял и не оскорблял чувства верующих. Народ просит, чтобы фильм не выходил на экраны. Ведь он оскорбляет православные святыни и несет рознь в обществе», — цитирует депутата издание.

Накануне стало известно, что Рамзан Кадыров попросил Владимира Мединского запретить в Чечне показ картины «Матильда». В письме от отметил, что помнить историю, «почитать тех, кто сражался за нас» и «воспитывать молодое поколение в духе уважения к своей истории».

«Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России», — сказано в письме.

В Минкульте подтвердили, что получили обращение Кадырова. «Да, такое письмо мы получали. Но это право республики. Если они против проката этого фильма, естественно, их просьба будет учтена», — заявили в ведомстве.

Ранее в нескольких городах России православные вышли на молитвенные стояния против фильма Алексея Учителя. В Москве акция прошла на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах. В ней участвовали сотни человек. Некоторые из участников «стояния» держали иконы с изображением Николая II.

В конце июля Поклонская собрала подписи 37 депутатов и 100 тысяч обращений граждан России против «Матильды» и направила их в МВД, Генпрокуратуру и министерство культуры.

Ранее прокуратура обнаружила нарушение Уголовного кодекса в действиях противников «Матильды». Ведомство передало ГУ МВД по Москве документы для возбуждения уголовного дела против организации «Христианское государство — Святая Русь», которая разослало письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма.

Картина Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе тогда еще наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Премьера фильма должна состояться 25 октября. С 2016 года Наталья Поклонская активно выступает против фильма. Она неоднократно обращалась в надзорные ведомства с просьбой проверить ленту.