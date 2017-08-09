Центробанк отозвал лицензию у челябинского банка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у челябинского банка «Резерв», сообщается на сайте регулятора.

«Банки.ру» со ссылкой на источник рассказывало, что «Резерв» не проводит платежи юридических лиц. Собеседник издания предположил, что у банка могли возникнуть проблемы с ликвидностью, так как он «уже больше года находился в зоне риска».

В июне у банка сменились собственники — бизнесмены из Екатеринбурга продали его группе физических лиц из Москвы. Бывший председатель совета директоров банка Александр Иванов ранее рассказывал, что перед продажей в банке была проверка ЦБ.

По итогам второго квартала 2017 года банк занимал 391-е место в рейтинге «Интерфакс-100». «Резерв» — участник системы страхования вкладов.