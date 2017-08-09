В Москве из-за аварии перекрыли движение на Варшавском шоссе
Движение на Варшавском шоссе в Москве в сторону центра оказалось заблокированным из-за аварии, передает ТАСС. По данным агентства, столкнулись четыре машины.
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«На Варшавском шоссе столкнулись два легковых автомобиля и две фуры, одна из которых сгорела полностью. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали», — цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров.Водителей перенаправляют на дорогу-дублер.