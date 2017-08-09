«Ведомости» рассказали о возможной новой кибератаке на российские энергосистемы

Энергокомпания ФСК ЕЭС (управляет Единой национальной электросетью) предупредила директоров своих региональных подразделений о возможности новой кибератаки вирусами-шифровальщиками наподобие WannaCry и Petya, сообщают «Ведомости».

В Telegram-канале «Сайберсекьюрити и Ко» был опубликован соответствующий документ. Представитель ФСК подтвердил отправку письма.

Руководителей филиалов попросили ограничить в корпоративной сети доступ к интернету с 4 по 14 августа и предупредить сотрудников о том, что нельзя открывать вложения от неизвестных источников. При этом в компании такие рекомендации назвали частью обычной практики.

В компании не уточнили, почему предупреждение было отправлено именно сейчас.

В начале мая вирус-вымогатель WCry (Wanna Cry) атаковал 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира. Хакеры использовали известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010. На зараженную систему устанавливался набор скриптов, который запускал программу-шифровальщик. WannaCry могли создать северокорейские хакеры из группировки Lazarus.

В конце июня распространился еще один вирус-вымогатель — Petya.A. Сначала атаке подверглись компьютеры на Украине, затем — в России, США, некоторых странвх Европы и Азии. Вирус-шифровальщик использовал поддельную электронную подпись Microsoft, которая показывает пользователям, что программа разработана доверенным автором и гарантирует безопасность.