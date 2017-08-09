На Дальнем Востоке за сутки появились более 40 новых лесных пожаров, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

По состоянию на 9 августа действует 102 очага: из них 97 пожаров произошли в Якутии, еще два — в Чукотском округе и три — в Хабаровском крае.

За сутки огонь распространился на площади территорией 207,5 тысяч гектаров, из которых 206, 3 гектара — площадь лесных пожаров в Якутии.

При этом, по данным «Гринпис», площадь лесных пожаров в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Иркутской области превысила миллион гектаров.

«По данным отраслевой системы дистанционного мониторинга лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз (формы 4-ИСДМ), площадь действующих лесных пожаров по состоянию на утро 8 августа 2017 года составляла в Якутии 792,8 тысяч гектаров, в Красноярском крае — 195,6 тысяс гектаров, и в Иркутской области — 117,2 тысяч гектаров, всего в этих трех катастрофически горящих субъектах России — 1105,6 тысяч гектаров», — приводит цифры «Гринпис».

Организация объясняет разницу в отчетах «умышленным сокрытием части площадей пожаров (как минимум в Иркутской области)», а также отсутствием возможности определить точные площади пожаров в Якутии из-за сильного задымления.

В регионах введен режим ЧС.