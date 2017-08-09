Под Парижем автомобиль въехал в толпу военных

В пригороде Парижа автомобиль врезался в толпу военных, которые патрулировали улицы сообщает AFP. По словам очевидцев, ранены шесть человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

Как рассказали Reuters в местной полиции, автомобиль скрылся с места происшествия. Полиция объявила поиски машины.

По данным BFM, военные патрулировали улицу в рамках операции «Караульный», которая началась после парижских терактов 2015 года. На выходе из казармы их сбил автомобиль.

Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани назвал случившееся преднамеренным нападением.