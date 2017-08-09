ФСИН проверит сообщения о пытках в краснодарской колонии

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Красноярскому краю создало комиссию для проверки сообщений об издевательствах и пытках осужденных в ЕПТК («едином помещении камерного типа») исправительной колонии № 31. Об этом заявил начальник регионального управления Николай Васильев, передает Интерфакс.

По его словам, ведомство намерено провести служебную проверку «в самые сжатые сроки, в течение десяти дней». Собранные материалы будут переданы в том числе в следственные органы.

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Все помещения оборудованы системами видеонаблюдения. Видеозаписи хранятся в течение 30 дней. Если в отношении осужденного применялись специальные средства и физическая сила, запись хранится в течение всего срока его заключения, добавил Васильев.

Вместе с тем он заявил, что в ЕПТК «содержат осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, которые склонны к злостному неисполнению законных требований администрации колонии».

По его мнению, вероятнее всего с помощью таких жалоб осужденные хотели бы изменить свои условия содержания или добиться перевода в другие регионы.

«Они используют Общественную комиссию как площадку для решения своих проблем. Однако окончательные выводы мы будем делать после окончания проверки», — заявил Васильев.

Накануне на сайте Общественной наблюдательной комиссии Красноярского края появилась информация об избиениях осужденных в ЕПКТ ИК-31. Всего в комиссию поступило 22 жалобы, в том числе видеозаписи с рассказами о пытках.

Кроме этого, эта информация была опубликована на сайте «Территория пыток». Сообщалось, что 22 человека обратились с заявлением в Следственный комитет России.