Алексей Учитель пригласил Рамзана Кадырова посмотреть «Матильду»

Режиссер Алексей Учитель пригласил главу Чечни Рамзана Кадырова посмотреть фильм «Матильда», чтобы составить собственное мнение.

«Я приглашаю его [Кадырова] посмотреть картину и тогда уже решить, показывать ее на территории Чечни или нет. „Матильду“ смотрели довольно известные государственные деятели и в Думе, и в правительстве, и почему-то ничего, кроме хороших слов, про нее не говорили. Поэтому я приглашаю и Рамзана Кадырова, и сомневающихся депутатов, если таковые есть, просто посмотреть фильм, который будет вот-вот готов, и тогда составить свое собственное мнение, а не со слов депутата Поклонской, которая его даже не видела», — заявил режиссер в интервью «Коммерсанту».

Опубликованное «Комсомольской правдой» письмо Кадырова в Минкульт Учитель назвал «казусом». «Запретить фильм никто не может: он не нарушает ни одного российского закона», — добавил он.

Напомним, в письме Кадыров попросил министра культуры Владимира Мединского исключить Чечню из прокатного удостоверения «Матильды». По его словам, «десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей». В Минкульте подтвердили факт получения письма и пообещали его учесть.

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила «Комсомольской правде», что давно знала о письме Кадырова Мединскому. По ее словам, об этом министра просил не только глава Чечни, но и главы других регионов.

Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм на предмет нарушений закона. Надзорное ведомство их не обнаружило. 1 августа во многих городах России прошли «молитвенные стояния» против выхода картины.