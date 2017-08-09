В Москве открылась трасса для тестирования беспилотных автомобилей

В Останкинском районе Москвы открылся полигон для тестирования беспилотных автомобилей на территории технопарка «Калибр», сообщается на сайте мэрии Москвы.

«Трасса длиной 400 метров воспроизводит городскую среду: на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, соответствующая ГОСТу, а также круговое движение», — говорится в сообщении.

На территории технопарка беспилотные средства передвижения будут учить взаимодействовать с дорожной инфраструктурой и пешеходами на зебре.

Ранее на авиасалоне МАКС одна из московских компаний заявила, что работает над созданием первой модели летающего мотоцикла и аэротакси, которые будут перевозить пассажиров в столице.

По словам руководителя столичного департамента науки Алексея Фурсина, сроки появления летательного транспорта в столице пока неизвестны, и пока это лишь «взгляд в будущее».

Отметим, что фотографии первого серийного экземпляра беспилотного электромобиля Tesla Model 3 с автопилотом уже опубликовал основатель Tesla Motors и SpaceX Илон Маск.

Электромобиль способен проехать 346 километров без подзарядки и разгоняться до 100 км/ч за шесть секунд. Стоимость Tesla 3 составит 35 тысяч долларов.

Максим Прошкин