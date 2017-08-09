В Москве открылась трасса для тестирования беспилотных автомобилей
В Останкинском районе Москвы открылся полигон для тестирования беспилотных автомобилей на территории технопарка «Калибр», сообщается на сайте мэрии Москвы.
«Трасса длиной 400 метров воспроизводит городскую среду: на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, соответствующая ГОСТу, а также круговое движение», — говорится в сообщении.
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На территории технопарка беспилотные средства передвижения будут учить взаимодействовать с дорожной инфраструктурой и пешеходами на зебре.
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July 9, 2017
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Максим Прошкин