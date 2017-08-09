Власти Дагестана попросили Минкультуры запретить показ фильма «Матильда» в республике

Первый заместитель председателя правительства республики Дагестан Анатолий Карибов обратился в Министерство культуры России с просьбой запретить показ фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» в регионе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«К нам поступило обращение от заместителя председателя правительства республики Дагестан Анатолия Карибова с просьбой запретить показ в республике фильма Алексея Учителя "Матильда". Мы примем обращение к сведению», — сказали в пресс-службе.

Накануне «Комсомольская правда» сообщила, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с просьбой не показывать фильм в Чечне.

В ответ на заявление Кадырова режиссер Алексей Учитель пригласил главу Чечни посмотреть фильм, чтобы составить собственное мнение.

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила «Комсомольской правде», что давно знала о письме Кадырова Мединскому. По ее словам, об этом министра просил не только глава Чечни, но и главы других регионов.

Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм на предмет нарушений закона. Надзорное ведомство их не обнаружило. 1 августа во многих городах России прошли «молитвенные стояния» против выхода картины.