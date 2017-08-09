В Крыму отреагировали на заявление Киева о том, что в Россию «нечего ездить»

Власти Крыма назвали «нагнетанием страха» заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что в Россию «нечего ездить». Такое мнение выразил зампред государственного совета Крыма Ремзи Ильясов в интервью Russia Today.

«Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать. Задача украинской стороны, если они любят своих граждан, — организовать нормальный таможенный проход», — считает Ильясов.

Чиновник также рассказал, что «нормально относится к украинскому народу», а также поблагодарил «за рекламу» Крыма.

Ранее Омелян в интервью украинскому изданию «Обозреватель» прокомментировал решение заблокировать транспортное сообщение с Крымом и Донбассом.

«Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме как навестить семью, у кого она там есть», — заявил министр.

По его мнению, если Украина «идет в Европу», то она и «должна идти в Европу».

Более того, Омелян назвал «стратегической ошибкой»разрешить россиянам жить и получать российскую пенсию на украинской территории.

«И именно эта "голота" выполнила задание Кремля по аннексии Крыма», — заключил украинский министр.

Напомним, 7 августа стало известно, что российские власти в Ростовской и Воронежской областях ввели железную дорогу, которая проходит в обход территории Украины.

Максим Прошкин