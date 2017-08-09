Полиция начала проверку митинга в память о жертвах репрессий на Соловках

Администрация поселка Соловецкий в Архангельской области обратилась в полицию с просьбой проверить Дни памяти жертв советского террора и ГУЛАГа, которые проходят уже 29 лет, на предмет нарушения закона о массовых мероприятиях. Об этом «Новой газете» сообщила правозащитница, член петербургского отделения «Мемориала» и постоянный участник акции Александра Крыленкова.

Она рассказала, что организаторы акции, как и в прошлые годы, отправили приглашения местным властям принять участие в мероприятии. Такое же приглашение было направлено и директору Соловецкого музея Владимиру Шутову. Именно оно, по словам Крыленковой, и стало основанием для полицейской проверки.

«Мы всегда отправляли приглашения всем соловецким властям. Иногда эти Дни памяти проводились совместно с музеем, иногда — отдельно. Все соловецкие власти — и администрация, и музей — в этот раз участия в акции не принимали», — отметила собеседница.

На следующий день после акции (она прошла 7 августа), участковый капитан полиции А. А. Карпов поздним вечером пришел в гостиницу, где остановились организаторы Дней памяти, и провел опрос.

По словам Крыленковой, опрос продолжался с восьми часов вечера по местному времени до полуночи и завершился в отделе полиции. При этом повестка явиться в отделение была составлена прямо в гостинице: участковый написал ее от руки на обычном листке бумаги (повестка, а также объяснительная опубликованы в фейсбуке Крыленковой).

«Повестка не имела юридической силы, но мы посчитали важным и нужным высказать свою позицию по этому вопросу и поэтому согласились явиться на опрос», — пояснила собеседница.

Крыленкова добавила, что у сотрудника полиции было на руках приглашение, которое организаторы отправили директору Соловецкого музея.

Участковый сообщил, что в настоящее время на острове по другому вопросу находится представители Архангельской прокуратуры.

«К трем часам дня они должны принять решение: либо составить протокол по административному правонарушению, либо решить, что здесь нет состава нарушения», — добавила Крыленкова.

«Власти могут пытаться делать что-то с память это такая штука, с которой трудно что-то сделать. Мы как ездили 30 лет, так и будем ездить дальше. А что делать им с нами — это им решать. Наше дело — проводить митинги памяти жертв репрессий», — заключила собеседница.

В администрации поселка Соловецкий «Новой газете» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что глава поселка находится в отъезде. «Новая газета» также направила запрос в дирекцию Соловецкого музея.