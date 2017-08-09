Протестующим против строительства кладбища жителям Красноярского края предложили на нем бесплатные места

В Красноярском крае жителям деревни Творогово, протестующим против строительства кладбища в двух километрах от их деревни, предложили бесплатные места для захоронения и работу на новом погосте. Об этом сообщает телеканал «ТВК».

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По данным телеканала, красноярское городское кладбище площадью в 40 гектаров рядом с деревней Творогово власти региона решили сделать из-за исчерпанности мест для захоронений в самом Красноярске. Отмечается, что правительство Красноярского края уже подписало распоряжение на перевод сельскохозяйственных земель рядом с деревней в земли под городское кладбище.

Жители Творогово считают, что строительство кладбища в двух километрах от их деревни может нанести серьезный вред их здоровью. Они неоднократно обращались в прокуратуру с требованием запретить строительство кладбища, а также протестовали на публичных слушаниях. Инициатором строительства кладбища жители деревни считают главу поселка Емельяново Олега Бычкова.

«У нас нет ни в одной деревне водопровода, все мы пользуемся водой из скважин. Трупный яд пойдет в грунтовые воды, и у нас будет рассол из трупного яда. В той же деревне Бадалык люди даже огород этой водой поливать не могут», – рассказал телеканалу местный житель Дмитрий Бахметьев.

В свою очередь, в строительной компании «Монолитстрой», которой принадлежит территория, где должно будет развернуться красноярское городское кладбище, заявили, что не имеют коммерческого интереса в строительстве нового погоста, а помогают городу решить вопрос отсутствия мест для захоронений.

Андрей Дубровский