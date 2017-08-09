На Урале арестовали участника массовой драки в воинской части

Суд арестовал контрактника из Тувы, которого называют организатором массовой драки в 473-м окружном учебном центре в Елани Свердловской области, рассказала «URA.RU» уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

По словам Мерзляковой, драка, в которой по неподтвержденной информации участвовало около 100 человек, началась после просьбы капитана учебного центра убрать кроссовки из-под кровати в шкафчик, однако контрактник из Тувы отказался выполнить это требование.

«Кто-то дал команду встать, и они восстали против него. Шестая рота прибежала в ответ на крики, завязалась драка», — сказала омбудсмен.

Точное число пострадавших установить невозможно, так как у многих были синяки и царапины, которые уже прошли, добавляет Мерзлякова.

На данный момент, в больнице находятся два пострадавших — контрактник из местного гарнизона и капитан. По словам источников «URA.RU», капитану разбили голову раковиной.

Напомним, 3 августа портал URA.RU со ссылкой на источники сообщил, что в Свердловской области произошла драка между военнослужащими воинской части. По данным издания, драка началась между 60 военными из Тувы, которые приехали на трехмесячные курсы выживания, и служащими из Еланского гарнизона.

Собеседники URA.RU утверждали, что в результате нападения ножевые ранение получили 14 контрактников.

Позднее в Минобороны назвали «абсолютной ложью» сообщения о том, что в учебном центре произошла поножовщина: в ходе конфликта пострадали несколько человек, они получили легкие травмы и ссадины.

Согласно заявлению военного ведомства, между военнослужащими-контрактниками произошла стычка на фоне бытового конфликта, которая потом переросла в массовую драку.

Максим Прошкин