Роспотребнадзор призвал «максимально быстро» запретить кальяны в кафе

Ввести ограничения на курение кальянов и вейпов в общественных местах необходимо «максимально быстро», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, стратегия Минздрава о здоровом образе жизни «это результат работы нескольких федеральных органов исполнительной власти, представителей научного сообщества, экспертного сообщества» (цитата по ТАСС).

Попова отметила, что идея ввести ограничения на кальянах в кафе принадлежит Роспотребнадзору. «Да, это было наше предложение, и мы продолжаем на нем настаивать», — сказала она.

В среду газета «Известия» рассказала о паспорте проекта Минздрава «Формирование у россиян здорового образа жизни», который среди прочего предполагает приравнивание вейпов и кальянов к обычным сигаретам. Их продажу запретят в общепитах, а также лицам младше 18 лет.

В феврале Мосгордума одобрила ограничение на курение вейпов и кальянов. В марте в Госдуму внесли законопроект об ограничении использования вейпов и кальянов, а также о запрете их продажи несовершеннолетним с 1 июня.