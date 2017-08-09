Экспертиза МВД не нашла экстремизма в изъятых агитационных материалах штаба Навального

Специалист экспертно-криминалистического центра УМВД по Орловской области не выявила экстремистского содержания в изъятых полицией для проверки листовок и баннеров штаба оппозиционного политика Алексея Навального. При этом эксперт нашла в материалах негативную оценку деятельности президента России Владимира Путина, премьер-министра России Дмитрия Медведева, а также группы лиц «друзья Путина». Заключение экспертизы опубликовал в своем блоге политик Алексей Навальный.

В заключение эксперта говорится, что в представленных к исследованию материалах не обнаружено высказываний, призывающих к враждебным действиям по отношению к представителям группы лиц, объединенных по признаку пола, расы, национальности, религиозной или иной социальной группы, языка, происхождения.

Также в материалах не обнаружено высказываний, содержащих положительную оценку враждебных действий по отношению к названным группам лиц.

В свою очередь, политик Алексей Навальный назвал выводы экспертного заключения ЭЦК УМВД по Орловской области «чистой правдой». Политик отметил, что экспертиза в Великом Новгороде также не выявила содержания экстремизма в агитационных материалах его штабов.

«Чистая правда. Негативно, даже очень негативно оцениваем и Путина, и Медведева и друзей Путина», — написал политик в своем блоге.

Ранее 5 июля полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Орле. Как сообщали волонтеры штаба, правоохранители изъяли все агитационные материалы штаба для проверки на содержание в них экстремистских высказываний.

7 июня сотрудники Центра по противодействию экстремизму изъяли из томской типографии 10 тысяч листовок с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Материалы были напечатаны для митинга против коррупции 12 июня, организованного томским штабом политика Алексея Навального.