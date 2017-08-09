Бывший бухгалтер «Седьмой студии» дала показания против Серебренникова

Экс-главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищении бюджетных средств. Об этом говорится в показаниях Масляевой, которые зачитали в Мосгорсуде, сообщает телеканал «Дождь».

Масляева заявила, что Серебренников вместе с бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским решили похитить бюджетные деньги в 2014 году. При этом часть выделенных студии средств они тратили на реализацию проектов студии, а часть присваивали себе.

В постановлении следователя о привлечении фигурантов дела в качестве обвиняемых говорится, что Серебренников вместе с Малобродским и Итиным создали «Седьмую студию» для «реализации преступного умысла» на хищение бюджетных средств, сообщает РБК. По версии следствия, Масляева в качестве бухгалтера помогала им обналичивать субсидию от государства. Наличными фигуранты дела якобы распоряжались по своему усмотрению.

В конце июля Масляевой предъявили новое обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего допросили, уточняет «Дождь».

Ранее Масляева рассказала, что во время работы в «Седьмой студии» она принимала участие в обналичивании около 100 млн рублей. По ее словам, бывший генеральный директор студии Юрий Итин попросил ее найти фирму для обналичивания денег. Большая часть средств была проведена через фирмы-однодневки.

Кроме этого, Интерфакс передает, что дочери Масляевой на допросе пожаловались на слежку. По их словам, ее организовал Серебренников, Итин и Малобродский. Марина и Ольга Масляевы считают, что слежка организована с целью выяснить круг общения и оказать давление на их мать. Вопросом слежки за Масляевыми по просьбе следователя занимается ФСБ.

«Дождь» также сообщает, что судья приобщила к делу письмо деятелей искусства и культуры, которые призвали отпустить Малобродского из-под ареста.

В среду в Мосгорсуде рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов Масляевой, Малобродского, а также Итина на постановление Басманного суда о продлении им меры пресечения.

Накануне суда деятели культуры и искусства попросили освободить из-под стражи Малобродского. Под обращением подписались актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Александр Сокуров, Гарри Бардин и Павел Лунгин, журналист и телеведущий Владимир Познер и другие.

Ранее суд постановил продлить арест Малобродскому, Масляевой и Итину до 19 октября. Также до 19 октября был продлен срок следствия.

Напомним, Масляеву, Малобродского и Итина обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были выделены «Седьмой студии» на постановки и театральные фестивали. Масляева и Малобродский с мая находятся в СИЗО, Итин — под домашним арестом. Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля. На днях стало известно, что у него изъяли загранпаспорт.