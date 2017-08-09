Полиция задержала подозреваемого в наезде на военных под Парижом

Правоохранители задержали подозреваемого в наезде на группу военных в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Как отмечает Le Parisien, при задержании предполагаемого виновника наезда на военных произошла перестрелка, в ходе которой ранение получил сам подозреваемый, а также один из полицейских.

Ранее в среду в пригороде Парижа автомобиль врезался в толпу военных, которые патрулировали улицы. Сообщалось, что ранения получили шесть человек, двое из них — в тяжелом состоянии. Автомобиль скрылся с места происшествия.

По данным BFM, военные патрулировали улицу в рамках операции «Караульный», которая началась после парижских терактов 2015 года. На выходе из казармы их сбил автомобиль.

Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани назвал случившееся преднамеренным нападением.