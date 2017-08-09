Обвинение запросило 4,5 года колонии фигуранту «дела 26 марта» Косых

Прокурор запросила 4,5 года колонии общего режима для фигуранта «дела 26 марта» Андрея Косых, сообщает ОВД-Инфо. Заседание по его делу проходит 9 августа в Тверском районном суде Москвы.

По словам адвоката, потерпевшие полицейские не настаивают на суровом наказании. Защита также попросила учесть состояние здоровья Косых и его матери.

В своем последнем слове Косых принес извинения потерпевшим и выразил надежду, что они не держат на него зла. По его словам, «все случилось спонтанно и непонятно», он был не в себе, его шокировали жесткие задержания.

«Я инстинктивно стал защищать тех, кто, по моему убеждению, не были виновны», — объяснил свои действия Косых.

Андрея Косых обвиняют в применении насилия в отношении полицейских на митинге 26 марта в Москве. По версии следствия, он сначала у метро «Тверская» ударил сотрудника полиции Синегубова кулаком в голову, а затем у дома 15 на улице Малая Дмитровка, ударил «ногой в область шеи и нижней челюсти справа» прапорщика полиции Гаврилова.

Напомним, приговоры по «делу 26 марта» уже были вынесены Юрию Кулию, Александру Шпакову и Станиславу Зимовцу. Фигурантами дела о насилии против полицейских на антикоррупционной акции также являются Алексей Политиков и Дмитрий Борисов.