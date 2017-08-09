РБК: Кремль намерен привлечь Mail.Ru Group для продвижения на выборах

В Кремле задумались о создании digital-стратегии для президентских выборов в 2018 году, а главным претендентом на ее реализацию называют Mail.Ru Group. Стоимость работы может составить около 100 млн рублей.Об этом несколько источников рассказали РБК.

«Задача состоит в привлечении избирателей на выборы, чтобы не было проблем с низкой явкой и спекуляций после выборов на эту тему», — сказал собеседник издания.

По его словам, поскольку Mail.Ru Group принадлежат все основные соцсети в стране, компания является «очевидным кандидатом».

«Это история не о продвижении кандидатуры Путина — у него с рейтингом и так все хорошо», — считает источник.

Представитель внутриполитического блока Кремля не ответил на вопрос РБК, как администрация президента планирует популяризировать выборы через соцсети вместе с Mail.Ru Group.

19 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила творческий конкурс на создание информационной концепции своей работы.

«Концепция ЦИК будет состоять из нескольких элементов. Участники конкурса придумают мероприятия для ”разных сегментов аудитории”, предложат методику проведения связанных с выборами соцопросов, визуальный стиль кампании, сценарии информационных видеороликов и план работы со СМИ», — пишет РБК.

По информации СМИ, к реализации digital-стратегии выборов может быть подключена и группа компаний Rambler&Cо. Отметим, что ранее «Коммерсант» сообщал о возможном переходе исполнительного директора медиа Rambler & Cо Алексея Гореславского на должность замначальника управления президента по общественным проектам.

По мнению источника на рынке, стратегия будет направлена на людей в возрасте до 50 лет, поскольку они в большей степени ориентированы на интернет, чем на телевидение. Кроме того, новая концепция может привлечь молодежь.

«После президентских выборов власти проанализируют структуру явки и смогут сказать: результаты голосования показывают, что представлены все аудитории, и Владимир Путин не просто лидер пенсионеров, бюджетников и консерваторов, а представитель всех групп населения, в том числе и молодежи», — рассуждает эксперты РБК.

Отметим, что согласно отчету Mail.ru Group за 2016 год, продукты компании охватывают более 90% российских пользователей интернета, а во время «прямой линии» с главой государства пользователи «Одноклассников» могли в прямом эфире задать вопрос через приложение OK Live.

Максим Прошкин