Адвокат: сумма хищения по делу «Седьмой студии» возросла почти в 20 раз

Сумма хищения по делу «Седьмой студии» возросла почти в 20 раз, до 68 млн рублей. Об этом сообщила адвокат Ксения Карпинская, передает Интерфакс.

По ее словам, об этом стало известно из расширенного обвинения следствия, которое в четверг огласил суд.

«Согласно материалам, оглашенным судом сегодня, ущерб по расширенному обвинению [Алексею] Малобродскому и другим фигурантам составляет 68 млн рублей», — сказала она.

Ранее адвокат сообщила, что бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского подозревают в хищении 2,3 млн рублей, выделенных на постановку «Сна в летнюю ночь», а бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву в хищении 1,2 млн рублей.

В июне на сайте Cледственного комитета России сообщалось, что руководство «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы похитило бюджетные средства в размере около 200 млн рублей.

Сама Масляева рассказывала об обналичивании около 100 млн рублей.

Также на суде стало известно, что в конце июня всем троим фигурантам было предъявлено расширенное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По словам, Карпинской суть обвинения пока неясна. «Как именно, по мнению следствия, Малобродский и другие фигуранты осуществляли хищения, пока не ясно. Никаких конкретных эпизодов в деле нет», — отметила она.

Ранее в четверг стало известно, что Масляева дала показания против режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищении бюджетных средств. Кроме этого, ее дочери пожаловались на слежку. По их словам, ее организовал Серебренников, Итин и Малобродский с целью выяснить круг общения и оказать давление на мать.

В среду в Мосгорсуде рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов Масляевой, Малобродского, а также Итина на постановление Басманного суда о продлении им меры пресечения.

Срок предварительного следствия по делу, а также арест фигурантов дела продлены до 19 октября.

Масляеву, Малобродского и Итина обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были выделены «Седьмой студии» на постановки и театральные фестивали.

Масляева и Малобродский с мая содержатся в СИЗО, Итин — под домашним арестом. Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля. На днях у него забрали загранпаспорт.