Минэнерго рекомендовало временно отключить свет в Краснодарском крае из-за Крыма

Министерство энергетики России рекомендовало временно ограничить подачу электроэнергию в некоторых районах Краснодарского края из-за жары и необходимости подавать свет в Крым, сообщается на сайте администрации региона.

«Власти региона и сетевые компании проводят ряд мероприятий, чтобы снизить риски незапланированных отключений электроснабжения», — говорится в сообщении.

Свет планируют отключать с 20-00 до 23-00 в в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах Краснодарского края.

Напомним, 6 и 7 августа Минэнерго России приняло решение ввести график временного отключения энергоснабжения из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях.

Отмечается, что в Крыму температура воздуха достигает 38-40 градусов Цельсия, а жители активно пользуются кондиционерами.

Об отключении электричества в крупнейших городах Крыма сообщалось 28 июля. Например, в Симферополе отключились светофоры, встали троллейбусы, закрылись продуктовые магазины.

Максим Прошкин