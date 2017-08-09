Суд приговорил фигуранта «дела 26 марта» Андрея Косых к четырем годам колонии

Участника акции 26 марта Андрея Косых приговорили к четырем годам колонии общего режима за нападение на двоих полицейских во время уличного митинга в Москве, сообщает «Медиазона».

Тверской суд признал Косых виновным по статье 318 УК России, а также учел смягчающие обстоятельства — признание вины, извинения перед потерпевшими, отсутствие судимости.

Ранее прокурор запросила 4,5 года колонии общего режима для участника акции 26 марта.

В свою очередь, адвокат заявлял, что потерпевшие полицейские не настаивают на суровом наказании. В своем последнем слове Косых принес извинения потерпевшим и выразил надежду на то, что они не держат на него зла.

По его словам, «все случилось спонтанно и непонятно», он был не в себе, его шокировали жесткие задержания.

«Я инстинктивно стал защищать тех, кто, по моему убеждению, не были виновны», — объяснил свои действия Косых.

Андрея Косых обвиняли в применении насилия в отношении полицейских на митинге 26 марта в Москве. По версии следствия, он сначала у метро «Тверская» ударил сотрудника полиции Синегубова кулаком в голову, а затем у дома 15 на улице Малая Дмитровка, ударил «ногой в область шеи и нижней челюсти справа» прапорщика полиции Гаврилова.

Напомним, приговоры по «делу 26 марта» уже были вынесены Юрию Кулию, Александру Шпакову и Станиславу Зимовцу. Фигурантами дела о насилии против полицейских на антикоррупционной акции также являются Андрей Косых, Алексей Политиков и Дмитрий Борисов.

Максим Прошкин