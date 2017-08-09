В Омске художника оштрафовали за фотографию тату с изображением буддистского символа благосостояния

В Омске суд оштрафовал местного художника Никиту Позднякова на одну тысячу рублей за публикацию в соцсети фотографии с изображением его татуировки (буддистского символа благосостояния и счастья в виде креста с загнутыми концами), а также обязал удалить фотографию.

Суд признал художника виновным по статье 20.3 КоАП РФ («Публичное демонстрирование нацистской символики»).

Поздняков рассказал «Новой газете», что вечером во вторник, 8 августа, сотрудники полиции оставили повестку по месту его прописки, а утром он пришел в Центр «Э». «Я думал, идти или нет — вроде ничего не подписывал — но жить в тревоге как-то неохота», — сказал художник.

В Центре «Э» его допросили, а после отвезли в суд. На заседании Поздняков признал свою вину, «потому что за тысячу рублей не стоит бодаться».

«Я упомянул в суде, что [изображение татуировки] не является пропагандой — это мои религиозные убеждения. Но судья пропустила это мимо ушей. Ей, наверное, тоже хотелось побыстрее от меня избавиться», — добавил художник.

В приватной беседе сотрудник полиции пояснил художнику, что «поступила жалоба, и он не мог не отреагировать».

Поздняков уже несколько лет исповедует буддизм. В апреле этого года в омской галерее «Левая Нога» он сделал выставку о репрессиях буддистов в советское время. О татуировке он говорит, что это религиозный символ, который «на много тысяч лет древнее самих нацистов».

«Татуировку я сделал пару лет назад. А фотографии [с ней] постоянно постил — до этого не было никаких проблем. Я — художник, и меня часто просят попозировать», — рассказал Поздняков.

По словам художника, он не удивился, когда получил повестку, поскольку «сейчас не редкость, такие абсурдные вещи». Поздняков добавил, что, скорее всего, не будет обжаловать решение суда. Сводить татуировку он также не намерен. «Я же ее для себя делал. Я вообще считаю, что это абсурд, моя татуировка никому жить не мешает, ничьи права не ущемляет», — сказал Поздняков.

Он также рассказал, что к нему «однажды приходили по подобному поводу, но тогда ничего не было». «Лет пять назад в каком-то паблике я разместил информацию об употреблении мухоморов в шаманизме. Мухомор не входит в список наркотических веществ, но, тем не менее, ко мне приезжали домой, пугали, что сообщат на работу, если я не удалю эту информацию», — рассказал Поздняков.

30-летний Никита Поздняков занимается живописью уже около десяти лет. Многие его работы посвящены теме политики. В 2015 году две серии его коллажей («Омская тоска» и «Хлеб») выставлялись на Международной выставке «АутсайдерАрт» в Париже.