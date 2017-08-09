СМИ узнали об обысках у экс-главы президентской кампании Трампа

ФБР провели обыски в доме у бывшего главы президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта в связи с расследованием дела о возможном вмешательстве России в выборы США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Манафорта Джейсон Малони.

Согласно сообщению американских СМИ, ФБР намеривались изъять документы и любые другие материалы, прямо или косвенно связанные с делом, которые Манафорт мог не донести в комитет Сената по разведке.

Как утверждают источники The Washington Post, все необходимые документы Манафорта уже переданы в Конгресс.

«Если бы ФБР хотело документы, они могли бы просто спросить Манафорта о них, и тот сам отдал бы их», — сказал собеседник издания.

Отметим, что обыск в доме Манафорта стал первым в рамках расследования дела о возможном вмешательстве России в выборы США.

Напомним, The New York Times ранее сообщила о встрече Адвоката Натальи Весельницкой с сыном президента США. В публикации газеты говорится, что в июне 2016 года Весельницкая предложила Трампу-младшему «компрометирующую информацию» о Хилари Клинтон. Она встретилась с сыном будущего президента, а также главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и зятем будущего президента Джаредом Кушнером.

Позднее Весельницкая рассказала, что встретилась с Дональдом Трампом-младшим, чтобы рассказать ему о деятельности компании Ziff Brothers Investments Уильяма Браудера, которая, по ее словам, уклонялась от выплаты налогов в России и направляла средства демократической партии США во время предвыборной кампании кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон в 2016 году.

По словам Весельницкой, эта информация не заинтересовала сына американского президента. Она отвергла участие российских властей в организации этой встречи.

Максим Прошкин