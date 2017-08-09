Киев обвинил Россию в морской изоляции из-за строительства Керченского моста

Замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что Россия, перекрыв Керченский пролив из-за строительства моста, обрекла Украину на «своего рода изоляцию».

«Такими действиями РФ нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на своего рода изоляцию морским путем», — сказал Тука, отметив, что эта ситуация входит в сферу компетенции Министерства иностранных дел Украины.

На прошлой неделе стало известно, что Киев подаст иск к России из-за строительства Керченского моста. Украина потребует возместить убытки, которые несут украинские порты в Азовском море. По оценкам украинской стороны, ущерб от простоя портов во время строительства арок моста составил 500 млн гривен или 20 млн долларов.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому строить мост в Крым через Керченский пролив будет компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Стоимость строительства оценивается почти в 228 млрд рублей.

Строительство моста началось в феврале 2016 года. В августе 2017 года планируется установка арочных пролетных установок, это приведет к ограничению судоходства в проливе.