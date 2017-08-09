Предприятие Минтранса перепродало Крыму купленные у РЖД рельсы вдвое дороже

Подведомственное Мининстерству транспорта РФ ФГУП «Спектр» продало Крымской железной дороге (КЖД) рельсы в два раза дороже, чем купило их у РЖД, передает РБК.

По данным издания, предприятие заключило с КЖД в этом году четыре контракта, самый крупный — поставка рельсов на 289 млн рублей. При этом «Спектр» купил эти рельсы за 166 млн рублей, что в 1,7 раза меньше цены для КЖД.

Представитель «Спектра» объяснил рост цены тратами на логистику, которая включает паромную переправу, специальные поезда, наемные бригады обслуживания. По данным предприятия, прокуратура проверила уже эту сделку. В самом Минтрансе от комментариев отказались.

РБК напоминает, что в 2014 году, когда Крым вошел в состав России, бывший глава РЖД Владимир Якунин отказался включать КЖД в структуру компании. Теперь Крымская железная дорога находится в собсвенности Росжелдора, которым руководит Минтранс.