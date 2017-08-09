Минэкономразвития допустило снижение цен на фрукты и овощи на 15%

Минэкономразвития допустило, что в ближащие месяцы цены на овощи и фрукты могут снизиться на 15%, передает Интерфакс.

«Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около минус 0,6 п.п. за август-сентябрь 2017 года», — заявили в ведомстве.

По прогнозам Минэкономразвития, дефляция в августе в России может составить 0,3-0,5% после инфляции в 0,1% в июле. Годовая инфляция может снизиться до 3,3-3,6% в августе с 3,9% в июле.

В апреле 2017 года повседневные расходы россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом инфляции упали на 9% и достигли минимума за последние пять лет. Общее сокращение трат в «Ромире» связывают с тем, что россияне стали реже ходить в магазины. Кроме того, россияне стали экономить на непродовольственных товарах, увеличив долю продуктовых товаров в своих расходах на 57%.