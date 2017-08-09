США ввели санкции против брата Уго Чавеса

США расширили санкции в отношении Венесуэлы. Под персональные ограничительные меры попал брат умершего президента страны Уго Чавеса Адан Чавес.

Под новые санкции также попали еще восемь венесуэльских чиновников из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Им запрещен въезд в США, а также запрещено сотрудничать с американцами в сфере бизнеса.

Санкции США стали реакцией на создание в стране учредительного собрания для внесения изменений в конституцию, несмотря на протесты.

В конце июля Вашингтон ввел санкции против президента Венесуэлы. Согласно документу, все счета Мадуро в США будут заблокированы. Граждане США также не смогут вести дела с президентом.

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста с требованием отставки Мадуро. После принятия решения предоставить президенту право действовать в обход парламента протесты только активизировались.

В середине июля на референдуме, который организовала оппозиция, 98% избирателей проголосовали против конституционной реформы, которую также предложил Мадуро. Президент выступает за создание Конституционной ассамблеи (Учредительного собрания), которая заменит парламент и сможет изменять конституцию.

Власти Венесуэлы запретили проводить уличные протесты с 28 июля из-за выборов в Учредительное собрание 30 июля. Тому, кто нарушит запрет, будет грозить до 10 лет лишения свободы.