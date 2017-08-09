В Крыму пенсионер с болезнью Паркинсона получил 10 суток ареста

Железнодорожный суд Симферополя арестовал на 10 суток Сервера Караметова, 76-летнего пенсионера с болезнью Паркинсона, сообщает в фейсбуке адвокат Эмиль Курбединов.

Его арестовали по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции (статье 19.3 КоАП).

Караметова задержали накануне у здания Верховного суда. Пенсионер проводил одиночный пикет, в его руках был плакат с надписью «Путин, наши дети — не террористы!». Под фамилией президента России было подписано «Аксенов» — глава Крыма, а под словами «наши дети» — имя Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Это уже второе административное дело в отношении Караметова. Накануне его признали виновным по части первой статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором правил проведения публичного мероприятия) и оштрафовали на 10 тысяч рублей. В суде мужчине стало плохо, ему вызывали скорую.

У Караметова диагностирована болезнь Паркинсона — хроническое неврологическое заболевание, связанное с постепенной гибелью двигательных нервных клеток.

Ахтем Чийгоз — один из фигурантов «дело 26 февраля». Его обвиняют в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК Россия) в Симферополе перед референдумом о присоединении Крыма.